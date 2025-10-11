"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

Les Diables Rouges ont raté une belle occasion de prendre la tête du groupe pour la qualification du Mondial. Accrochés 0-0 par la Macédoine du Nord à Gand, ils restent deuxièmes du groupe J, à un point du leader.

Lundi, un duel capital attend les Diables Rouges à Cardiff face au pays de Galles, qui ne compte qu’un point de retard. Le sélectionneur Rudi Garcia a tenté d’adoucir la déception après le match en adoptant un ton positif. "Ce n’était pas une mauvaise prestation", a-t-il déclaré. "Nous avons fait ce qu’il fallait pour gagner, mais nous avons manqué de précision dans la finition."

"On a trop peu cadré. On a eu 25 tirs, on a archi-dominé. Pourtant, l’intensité et le contre-pressing étaient au niveau." Le Français a tenu à souligner la solidité défensive de son équipe. "On aurait pu jouer sans gardien ce soir, Thibaut Courtois n’a rien eu à faire", a-t-il lancé en souriant.

Dans le stade comme sur les réseaux sociaux, les choix tactiques de Garcia ont été remis en question. Loïs Openda est monté au jeu après la pause, alors que l’attaquant de la Juventus traverse une période difficile et n’avait pas convaincu à l’aller contre la Macédoine du Nord.

Michy Batshuayi, un vrai buteur malgré son faible temps de jeu en club, est resté une nouvelle fois nonante minutes sur le banc. Garcia a défendu ses décisions avec conviction. "À la mi-temps, nous savions qu’il nous fallait un attaquant d’expérience", a-t-il expliqué.





"La Macédoine du Nord a changé de système, ce qui a ouvert des espaces. Loïs s'est adapté et s’est procuré deux grosses occasions. Leur gardien les a maintenus en vie." Pour certains consultants, la Belgique aurait trouvé la faille avec un peu plus de créativité et un peu moins de contrôle.

Garcia voulait "éviter les risques", mais...

Le remplacement d'Hans Vanaken par Amadou Onana n’a pas manqué de faire réagir, beaucoup s’attendant à un choix plus offensif. Garcia a choisi de préserver l’équilibre. "Nous voulions éviter les risques", a-t-il justifié. "Quand tu ne gagnes pas, il faut au moins ne pas perdre. Et puis, ça a permis à Onana de retrouver du rythme avant lundi."

La Belgique est deuxième du groupe, avec le pays de Galles juste derrière. Seul le premier se qualifie directement pour la Coupe du monde ; le deuxième devra passer par les barrages. "Nous devrions être premiers", a soupiré Garcia. "Mais on peut encore se rattraper lundi. Il faut gagner à Cardiff. Là-bas, il y aura plus d’espaces, et c’est un contexte qui nous convient mieux. La solution c'est gagner nos trois derniers matchs."