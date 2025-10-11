"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

Un nul frustrant pour la Belgique face à la Macédoine du Nord. Malgré une domination totale, les Diables n'ont pas trouvé la faille.

Face à la Macédoine du Nord, les Diables Rouges ont dominé, tiré, tenté, mais pas marqué. Le 0-0 de ce vendredi soir à Gand laisse un goût amer. Trop de possession, pas assez d’efficacité. Un remake du match face à la Croatie lors du Mondial 2022.

Au micro de la RTBF, Nicolas Raskin a expliqué ce qui n'allait pas. "On a repoussé cette équipe de Macédoine dans leur box presque tout le match. Je pense que si on arrive à marquer un but en première mi-temps, je pense qu'on peut dérouler et gagner facilement mais ça n'a pas été le cas il nous a manqué ce brin de réussite pour la mettre dedans. C'est comme ça, c'est le foot des fois ça veut pas, ça ne veut pas et maintenant il faudra aller à Cardiff et faire en sorte que ça veuille."

Pas de Lukaku, mais assez d'occasions pour gagner

Interrogé sur l’absence de Romelu Lukaku, le milieu des Rangers n’a pas cherché d’excuses. "On sait que Romelu c'est notre meilleur buteur à l'heure actuelle donc il nous manque énormément sur le terrain. Maintenant je pense qu'avec les occasions qu'on s'est créées sur le terrain on aurait quand même pu en mettre une. C'est un manque de malchance, un peu un manque de réussite, peut-être par être au bon moment au bon endroit."

Les Diables ont manqué d’impact là où tout se décide. De bonnes intentions, quelques éclairs, mais rien de concret. Beaucoup de fans auraient aimé voir Michy Batshuayi dans ce genre de match.





Quasiment plus le droit à l’erreur pour les Diables Rouges avant d’affronter le pays de Galles, un match décisif pour décrocher la première place du groupe.