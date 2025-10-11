"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

Jeremy Doku a multiplié les gestes techniques et les accélérations, mais il n'a pas réussi à ouvrir le score face à la Macédoine du Nord.

Jérémy Doku était déçu après le match de la Belgique contre la Macédoine du Nord. L’ailier de Manchester City a apporté du danger avec ses accélérations et dribbles, mais il a manqué de justesse dans le dernier geste. "Nous étions meilleurs qu’eux. Nous voulions absolument gagner aujourd’hui, mais nous n’y sommes pas parvenus", a-t-il reconnu.

Doku a souvent été dangereux sur le côté gauche, mais il n’a pas su concrétiser ses occasions. "J’étais motivé aujourd’hui. Dommage que ça n’ait pas mené à un but", a-t-il confié. "J’ai laissé passer quelques opportunités. Il nous a juste manqué un but. Nous allons revoir le match et voir ce que nous pouvons améliorer avant d’affronter le pays de Galles."

L’ailier de City a souligné que l’adversaire ne leur avait pas facilité la tâche. "Ils étaient nombreux derrière le ballon. À chaque tir, ils partaient en contre. Ils ont bien joué leur match", a-t-il reconnu.

Une bataille à Cardiff

Arthur Theate partageait en grande partie l’avis de son coéquipier. Le défenseur estimait que la Belgique méritait les trois points. "Il nous a juste manqué ce petit quelque chose pour faire entrer le ballon", a-t-il expliqué. "Mais je ne pense pas qu’on puisse se reprocher quoi que ce soit. On a fait ce qu’il fallait dans chaque secteur du jeu."





Theate, auteur d’un match solide, se tourne vers la prochaine rencontre. "Ces dernières années, nous avons souvent bien joué contre le pays de Galles", a-t-il rappelé. "Mais à Cardiff, c’est difficile. Ce sera mon troisième match là-bas. Ils vont tout donner, et nous aussi. Ce sera une vraie bataille."