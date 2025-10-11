"Il se contredit lui-même" : Hein Vanhaezebrouck flingue les choix de Rudi Garcia

Ce match nul des Diables Rouges contre la Macédoine du Nord frustre pas mal de monde. Les consultants du nord du pays réclament des explications.

Plusieurs consultants, dont Peter Vandenbempt, ont critiqué les remplacements de Rudi Garcia lors du match des Diables Rouges face à la Macédoine du Nord. Hein Vanhaezebrouck a rajouté son grain de sel. Pour lui, ces choix sont tout difficiles à comprendre. Où était Michy Batshuayi ?

Pourquoi Openda, mais pas Batshuayi ?

"Le sélectionneur n’a pas convoqué Vermant ni Stassin, mais bien Batshuayi, car c’est selon lui le meilleur buteur après Lukaku, l’homme de la surface", explique Vanhaezebrouck. "Et puis, dans un match où tu attaques depuis soixante minutes, il décide de faire entrer Lois Openda."

Vanhaezebrouck poursuit : "Openda est un attaquant qui, selon les mots du coach, a besoin d’espace. C’est une décision très étrange. Il se contredit lui-même", a-t-il déclaré pour Het Nieuwsblad.

"S’il y a eu concertation, comment se fait-il que personne n’ait pu le convaincre de faire entrer Batshuayi ? Avec qui a-t-il discuté ?". Pour rappel, Michy Batshuayi n'a aucune minute de jeu sous Garcia.





L’ancien coach se pose beaucoup de questions. En Flandre, comme dans le reste du pays, personne n’a compris ce choix.