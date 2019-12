La Super Coupe d'Italie, ou le business avant tout

La Serie A vient de vendre le "naming" de la Super Coupe d'Italie à Coca-Cola.

Le 22 décembre, le match Lazio - Juventus sera la première finale de la Coca-Cola Super Coupe d'Italie. La marque a obtenu le naming en échange d'une grosse somme d'argent, rapporte Sports Pro Media.

La Serie A avait déjà recherché à obtenir un bénéfice en organisant le match en Arabie Saoudite. Cette rencontre entre le vainqueur de la Coupe et le champion en titre n'arrange pas tout le monde. En premier lieu, les supporters qui devront se déplacer en Arabie Saoudite s'ils veulent supporter leur équipe. Autre acteur qui se sent lésé : BeIN Sports. La chaîne s'était déjà plainte aux autorités italiennes du manque à gagner d'une part et du non-respect des Droits de l'Homme d'autre part.