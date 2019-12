Tottenham en quête d'un naming au montant astronomique

Quelques mois après avoir inauguré le flambant neuf Tottenham Hotspur Stadium, Daniel Levy cherche un sponsor pour renommer son stade et gonfler les caisses des Spurs.

White Art Lane est déjà bien loin pour tous les fans des Spurs, qui ont adopté leur nouveau stade depuis son inauguration en avril dernier. Une enceinte qui pourrait rapidement ne plus s'appeler Tottenham Horspur Stadium.

Daniel Levy, patron des Spurs, est en effet à la recherche d'un sponsor et d'un naming pour son enceinte qui a coûté plus de 400 millions d'euros. Prix de la transaction? 30 millions d'euros par an, ce qui en ferait le contrat de naming le plus cher du monde.