Chelsea et Lampard prennent le dessus sur Tottenham et leur ancien maître Mourinho

Des Blues retrouvés ont réalisé la prestation idéale chez leur rival londonien. Les Spurs, qui étaient sur la dynamique inverse, n'ont jamais su inquiéter leurs concurrents.

Frank Lampard avait surpris en réorganisant son équipe avec un 3-4-3 et le retour de Marcos Alonso. Mais le coaching de l'ancien joueur de Mourinho fut parfait. Son équipe a affiché un bien meilleur visage et Willian était l'exemple parfait de ce redressement. Le Brésilien ouvrait le score dès la 12e minute en envoyant une belle frappe après avoir dribblé Aurier.

Chelsea ne s'est pas arrêté en chemin et le VAR a peut-être eu l'intervention décisive de la rencontre juste avant le repos. L'arbitre Anthony Tailor sifflait étonnament une faute de Marcos Alonso alors que c'est le gardien Gazzaniga qui avait percuté son adversaire en loupant le ballon. Le pénalty était finalement accordé et c'est Willian qui le transformait, pour son second doublé en Premier League.

En seconde mi-temps, José Mourinho tentait d'adapter son système à celui des Blues, mais sans grand succès. L'expulsion de Son allait ensuite réduire un peu plus leurs chances de revenir dans la partie. Le Sud-Coréen a réalisé un geste de frustration en portant ses deux pieds sur Rüdiger. Le VAR a là aussi dû réagir, puisque une jaune avait été d'abord sortie.

Après son 1 sur 15, Chelsea (4e) revient à sept unités de Leicester (2e) et recreuse l'écart avec les battus du jour, Tottenham (7e) et Man U (8e). Du côté des Belges, Michy Batshuayi est monté pour les dix dernières minutes, alors que Vertonghen venait de céder sa place à Rose. Toby Alderweireld a lui disputé l'intégralité de la rencontre.