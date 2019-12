🎥 Yannick Bolasie victime d'une simulation grotesque : "Envoyez-le à Hollywood ..."

Le Sporting Portugal a remporté une spectaculaire victoire (2-4) ce samedi sur la pelouse de Portimonense, inscrivant deux buts dans les dix dernières minutes et dans des circonstances délicates. Le club lisboète était en effet en infériorité numérique depuis la 45e minute et l'expulsion de l'ancien joueur d'Anderlecht Yannick Bolasie.

Une expulsion ... discutable. Le Congolais a en effet été victime d'une simulation grotesque de la part de son défenseur, totalement dépassé et qui se tient le visage alors que Bolasie le touche nettement plus bas. "Envoyez-le à Hollywood", préfère en rire le joueur du Sporting Lisbonne, qui se réjouira cependant que son équipe ait remporté la victoire et rejoint les demi-finales de la Coupe ...

👀 So I Got Sent Off For This Today SMH đŸ€Š‍♂ Sign Him Up For Hollywood🎭😂...I’m Just Happy The Team Got The WIN😏✠Great Spirit & Fight From The Boys...Into The Semi Finals NowđŸ’Ș🏿🩁💚 #YYB @Sporting_CP pic.twitter.com/HYwvDXlXuK