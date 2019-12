Jan Vertonghen demande à l'UEFA et aux fédérations nationales de "faire mieux" pour contrer le racisme

Le Diable Rouge était sur la pelouse quand quelques-uns de ses supporters ont lancé des cris de singe vers le défenseur de Chelsea, Antonio Rüdiger.

Suite à ce nouvel épisode de racisme dans les stades européens, le défenseur belge s'est exprimé dans la presse anglaise sur le sujet. Ses propos, retranscrits par Belga, taclent les fédérations nationales et l'UEFA : " Ce genre de choses continue d’arriver et c’est une honte. Il faut se montrer ferme. Je ne sais pas comment expliquer à ces idiots que leur façon de penser est erronée, mais il y a une opportunité pour les bonnes personnes de réagir avec fermeté"

Vertonghen estime que l'Angleterre est en avance pour gérer ce genre d'énergumènes : "Pas juste en Angleterre. En Belgique, aux Pays-Bas et dans les autres pays de football. En Angleterre, ils agissent déjà avec fermeté, mais peut-être qu’il faut l’être plus encore. En dehors du pays aussi il faut agir. Je parle de l’Uefa et des fédérations nationales. Ils peuvent faire mieux".

En effet, les Anglais ont une politique punitive beaucoup plus ciblée et forte contre les comportements racistes. Une fois les personnes identifiées, les clubs ont tendance à bannir leurs supporters à vie de stade.