Notre équipe de la décennie du Standard de Liège

Les Rouches avaient conclu la décennie précédente par deux titres de champions de Belgique. La suite fut moins joyeuse, avec trois titres ratés de peu, une période délicate sous la présidence de Duchâtelet et une entrée en fonction de Venanzi qui a connu ses hauts et ses bas.

Malgré tout, les Rouches ont garni leur palmarès avec trois Coupes de Belgique, plusieurs victoires de prestige sur la scène européenne et quelques beaux coups sur le marché des transferts. Plusieurs noms se sont révélés ou se sont refait une santé en bord de Meuse.

Gardien

Les Rouches se sont rarement montrés heureux au niveau des gardiens les dernières années, mais tout est désormais oublié avec un produit du cru (Bodart) qui a assuré avec succès la succession d'un grand nom.

Il y avait justement match entre Memo Ochoa et Sinan Bolat, mais le Belgo-Turc avait réalisé ses performances les plus inoubliables en 2009. Nous avons donc opté pour le Mexicain, de par son aura internationale et sa dernière saison de très haut niveau.

Défenseur droit

A ce poste aussi, il y a eu plusieurs joueurs qui n'ont pas assez montré, mais au début de la décennie, Daniel Opare était devenu progressivement une valeur sûre. Le Ghanéen avait bien mérité son transfert à Porto en 2014.

Défense centrale

Là, il y avait plusieurs joueurs de qualité sélectionnables. On a opté pour le gaucher Kostas Laifis, si précieux depuis son arrivée et pour Laurent Ciman.

Eliaquim Mangala, proche d'être champion au début de la décennie, reste donc sur le carreau, le Diable Rouge étant devenu un chouchou pour toujours du public liégeois.

Arrière gauche

Déjà présent dans notre onze de la décennie de la Pro League, Jelle Van Damme est donc logiquement replacé dans celle des Rouches. Sébastien Pocognoli était son principal concurrent, mais c'est l'ex-Mauve qui a le plus impressionné et qui a fait vibrer le plus les tribunes avec son impact et son caractère.

Médians centraux

Même chose pour Axel Witsel, légende à vie du Standard. Le produit liégeois fut très proche de partir vers Benfica sur un troisième titre de champion, avec dix buts au compteur.

A ses côtés, c'est William Vainqueur qui est un autre choix de qualité. Le Français alliait toutes les qualités à son poste et aurait mérité de quitter la Belgique avec un titre de champion. Devenu pestiféré pour son départ forcé vers Anderlecht, Adrien Trebel aurait pu prétendre à une place dans l'équipe.

Médian offensif

Sous le maillot rouche, c'est 223 matches, 45 buts, 38 assists et beaucoup de show. Paul-José Mpoku était un choix évident, d'autant plus qu'il incarne bien l'ADN du club.

Ailiers

Lors de cette décennie, Mehdi Carcela a joué lors de trois périodes différentes au Standard. En 2011, il était sur le point d'offrir un 11e titre à son club avant d'être coupé dans son élan par un geste de Chris Mavinga qui aura laissé d'importantes séquelles.

Revenu deux ans ans après son exil à l'Anzhi, il aura retrouvé ses jambes pour un beau transfert à Benfica. Revenu à la rescousse de son club en janvier 2018, il aura évolué durant cinq mois à un niveau merveilleux qui fut proche de lui rapporter un Soulier d'Or et d'offrir ce 11e titre toujours attendu.

De l'autre côté, on place celui qui était tout aussi en feu il y a un an et demi : Junior Edmilson. Autre produit du club, le Brésilien aura marqué le Standard.

Attaquant

Michy Batshuayi est le choix le plus évident en pointe. Les noms de Belfodil, Cyriac, Ezekiel et Benteke ont été cités par notre rédaction, comme celui de Renaud Emond, mais le plus talentueux et le plus redoutable, ce fut le Bruxellois.

Sa quête loupée du prix du meilleur buteur aura peut-être été décisif lors de la course au titre manquée face à Anderlecht, mais le joueur formé à l'Académie reste un chouchou des fans liégeois.