🎥 La plus belle des annonces de prolongation? Pas de retraite pour Joaquin !

Les fans des Verdiblancos ont eu les larmes aux yeux avant d'apprendre la bonne nouvelle : leur ailier ne s'arrĂȘtera pas.

C'est par une vidéo postée sur ses réseaux sociaux que le Real Betis a annoncé la nouvelle. Tout portait à croire que l'ailier de 38 ans annonçait son départ en retraite au terme de la saison, puisqu'il repliait ses affaires avant de survoler le stade en hélicoptère.

Mais la fin est plus heureuse puisque c'était une mise en scène pour mieux annoncer la prolongation du vétéran, toujours important pour son club de coeur. Auteur de six buts cette saison, l'ancien international espagnol de Valence et de la Fiorentina avait signé un triplé début du mois lors de la victoire 3-2 contre Bilbao.

Joaquin rempile donc jusqu'en juin 2021. Le capitaine reste à la barre.