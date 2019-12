Eden Hazard domine largement un classement particulier

Alors que l'on apprenait récemment que le retour d'Eden Hazard était reporté, le Diable Rouge pourra se satisfaire de dominer un nouveau classement. Quoique...

Selon Opta, la société anglaise spécialisée dans les statistiques sportives, Eden Hazard est le joueur sur lequel est le plus commis de fautes. Au cours de cette décennie, le capitaine des Diables Rouges a été fauché à 1030 reprises. Ce qui fait de lui le joueur qui provoque le plus de fautes dans les cinq grands championnats européens.

Pour démontrer à quel point ce chiffre est impressionnant, Opta a sorti les chiffres pour le second joueur de ce classement. Il se fait que le second joueur à provoquer le plus de fautes n'en a reçues que 797, soit 233 moins qu'Eden Hazard. Forcément, il est plus susceptible que les autres de terminer blessé.