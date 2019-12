Le Fenerbahçe chercherait déjà à se débarrasser d'Adil Rami !

À peine six mois après son arrivée, le Français est déjà en instance de départ du côté du club stambouliote.

Le Fenerbahçe chercherait déjà à pousser Adil Rami vers la sortie, comme le rapporte L'Équipe. Le président du club turc, Ali Koç, aurait sommé Damien Comolli, le directeur sportif, de se débarrasser du champion du monde.

Le défenseur central perçoit l’un des plus grands salaires du noyau et il ne joue presque plus depuis quelques semaines. Le club turc désire donc vendre le joueur âgé de 34 ans durant le mercato hivernal. Avant qu’il ne s’installe sur les bords du Bosphore, le Français avait reçu de très nombreuses sollicitations en provenance de Ligue 1 avec Brest et Toulouse, du Brésil avec Flamengo, du Mexique avec les Tigres de Monterrey, de Premier League avec Crystal Palace et de Russie avec le Zénith. Il ne devrait pas avoir du mal à rebondir.