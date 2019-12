Courtois sait pourquoi il a reçu tant de critiques au début: "Son départ m'a aidé"

Thibaut Courtois a fait taire toutes les critiques du côté du Real Madrid. C'était nécessaire, mais il y a des raisons à cela.

La presse espagnole a retourné sa chemise et cela, selon Courtois, a beaucoup à voir avec le départ de Keylor Navas. Et il a peut-être raison, car le Costaricien entretenait de bonnes relations avec la presse espagnole et était à chaque fois félicité, alors qu'il semblait vouloir exclure Courtois de l'équipe.

"C'est la vie", explique Courtois à Marca. "Vous avez une meilleure relation avec certains. Navas était un coéquipier et il y avait toujours de bons contacts entre nous. Mais le fait qu'il ne soit plus ici m'a aidé."

"Il y a désormais moins de débats. Au sein du club, nous étions deux gardiens bien entraînés et il y avait de la concurrence comme c'est actuellement le cas avec Areola. C'est un grand gardien. Ce que je dois montrer chaque jour à l'entraînement n'a pas changé. Mais il y a moins de discussions en dehors du club."