🎥 Thomas Vermaelen et Andres Iniesta remportent la Coupe du Japon

Thomas Vermaelen disputait ce mercredi la finale de la Coupe de l'Empereur, au Japon. Le Vissel Kobe l'a emporté.

Le Diable Rouge était titulaire et a disputé l'intégralité de la finale opposant le Vissel Kobe aux Kashima Antlers dans le stade olympique de Tokyo. Le club de Vermaelen, Lukas Podolski et Andres Iniesta s'est imposé 2-0 pour remporter la première Coupe de l'Empereur de son histoire, via un auto-but de Tomoya Inukai et un second but signé Noriaki Fujimoto.