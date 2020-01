🎥 Premier League : Chelsea tenu en échec à cause d'un somptueux but de Jahanbakhsh, Aston Villa et Wesley (buteur) se donnent de l'air

Après leurs belles victoires contre Tottenham (2-0) et Arsenal (2-1) à l’extérieur, les Blues voulaient enchaîner pour conforter leur quatrième place et revenir provisoirement à trois points de Manchester City. Malheureusement, le club londonien repart avec un point de l’Amex Stadium. Les hommes de Frank Lampard prendront pourtant rapidement les commandes de la rencontre sur leur première occasion de la partie. Sur un corner, Azpilicueta, en véritable renard des surfaces, ouvrira le score à bout portant (10e), 0-1.

Leandro Trossard, titulaire chez les Seagulls, poussera Kepa à devoir effectuer un bel arrêt avant la pause (43e). Les minutes défileront ensuite en seconde période, mais Brighton poussera en fin de rencontre. Kepa devra sortir une magnifique parade sur un tir de Connolly pour sauver son équipe (80e). Mais le gardien espagnol ne pourra absolument rien faire sur le chef d’oeuvre de Jahanbakhsh, auteur d’un magnifique retourné acrobatique pour l’égalisation (84e), 1-1. Le score ne bougera plus. À noter que Michy Batshuayi est resté sur le banc toute la rencontre.

Chelsea reste quatrième, Brighton obtient la treizième place.

What a goal by Jahanbakhsh Brighton vs Chelsea 1-1 #BRICHE chelsea have been awful pic.twitter.com/6Oi2TmRhRV