Cité à Mouscron, il sera testé en stage avec les Hurlus

Le petit attaquant reçoit sa chance, mais pas encore de contrat.

Dylan Seys accompagnera l'Excel en stage à Chiclana de la Frontera. Le Belge de 23 ans , libre de tout contrat, sera testé durant cette période, précise Sudpresse.

Produit du Club de Bruges, Seys avait pris un tournant important en lançant sa carrière pro en Israël, avec l'Hapoel Acre. Six mois plus tard, il filait à Twente. Après une saison mitigée et la descente, il se liait à Walwijk. Il se plaisait mieux dans l'antichambre de l'élite.

Après une première saison à huit buts, il en plantait douze et contribuait activement à la promotion parmi l'élite. Mais son temps de jeu en Eredivisie se limita à trois montées au jeu pour un total de 60 minutes cette saison. Début décembre, son contrat a été rompu.