🎥 Un Thibaut Courtois magistral contre Getafe: "Important, surtout dans des matchs comme ça"

Sur la lancée de sa très belle fin d'année 2019, Thibaut Courtois a été très solide entre les perches madrilènes, samedi après-midi, pour contribuer à la victoire du Real à Getafe.

Si le score est largement à l’avantage du Real, Thibaut Courtois a quand même dû sortir les griffes, en première période surtout, avec trois arrêts déterminants. "Le premier était le plus difficile, parce que c’est un arrêt réflexe", note le portier madrilène auprès d’AS.

2020 commence et Courtois pisse déjà sur Ter Stegen 🤭 pic.twitter.com/WrDSOo1tE2 — Nueve 🛠 (@Madridologue) January 4, 2020

Des arrêts qui permettent au Diable Rouge d’ajouter une neuvième clean sheet à son palmarès personnel de la saison en Liga (comme Oblak et Simon, qui ont joué plus que le Belge), la onzième au total cette saison.

"Je suis heureux d’aider l’équipe comme j’ai pu le faire en première période. C’est important, surtout dans des matchs difficiles comme celui-ci, et c’est le niveau que doit avoir un gardien du Real", insiste Thibaut Courtois.

"Prêts pour la Super Coupe"

Une performance qui démontre en tout cas que le Belge est en pleine forme. Et prêt à en découdre pour aller chercher un trophée en Super Coupe? "Nous sommes prêts", lâche le dernier rempart du Real.

"Tout le monde se sent bien et on visera le titre contre trois grandes équipes", conclut-il. Pour aller chercher son premier trophée de la saison, le Real devra d’abord se défaire de Valence, mercredi, en demi-finale, avant d’éventuellement croiser la route de l’Atletico ou du Barça, qui s’affrontent dans l’autre demie.