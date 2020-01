🎥 L'incroyable pyrotechnie en tribunes lors d'un derby en Grèce !

Superbes images lors du derby de Salonique entre l'Aris et le PAOK : la pyrotechnique des supporters locaux lors de la montée des joueurs valait le détour !

Les derbys en Grèce sont souvent l'occasion d'admirer la passion qui anime les tribunes et le derby de Salonique entre l'Aris et le PAOK n'a pas fait exception : lors de la montée des joueurs sur le terrain, le public local a littéralement mis le feu ! Et aura visiblement bien porté son équipe puisque l'Aris finira par l'emporter (4-2) face au PAOK, pourtant leader du championnat.