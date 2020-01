Manchester United peut-il à nouveau surprendre City et Guardiola ?

Ce mardi soir, Manchester City espère pouvoir laver l'affront subi lors du dernier derby mancunien. Lors des demi-finales de League Cup, les Citizens se déplacent à Old Trafford ...

Le dernier duel mancunien avait tourné en défaveur de Manchester City (1-2), battu par un ManU très organisé et meurtrier en contre. "Je m'attends à la même chose de leur part. Bien sûr, ce sera un peu différent car ils sont à domicile, mais ils ont une équipe faite pour les courses", estime Pep Guardiola dans des propos relayés par Skysports.

"Quand ils peuvent courir, ils sont l'une des meilleures équipes d'Angleterre - et même d'Europe, je dirais. Grâce au rythme qu'ils peuvent mettre avec des joueurs comme Rashford, James, Greenwood, Lingard, Martial", ajoute l'entraîneur des Citizens. "Je crois qu'ils courront beaucoup, aussi souvent que possible, et nous devrons éviter les erreurs à la construction. Mais je ne veux pas juste penser à ça. Nous devons essayer de jouer notre jeu quoi qu'il en soit".