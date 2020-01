Les progrès de Benito Raman: "Un cran au-dessus de ce que j'apportais en Belgique"

L'ancien Rouche a bien grandi depuis qu'il a quitté Sclessin et la Belgique.

Il n'a d'ailleurs pas raté ses débuts avec Schalke 04 (12 matchs, six buts, trois assists). "A Dusseldorf, j'avais eu des difficultés au début et puis j'ai su m'adapter. Ici aussi, ça a été un peu difficile au début, mais, au final, ça marche plutôt bien", constate-t-il dans un entretien accordé à Sporza.

Deux ans et demi après avoir quitté la Belgique, l'ancien du Standard et de Gand estime d'ailleurs avoir beaucoup progressé: "Je savais que je pouvais courir beaucoup et travailler beaucoup, mais c'est quand même un cran au-dessus de ce que je pouvais apporter en Belgique", analyse-t-il.