Renaud Emond fait ses adieux : "Une partie de mon coeur restera à Sclessin"

Voilà Renaud Emond parti : le buteur gaumais a signé au FC Nantes, disant au revoir à Sclessin où il aura conquis le public par son amour du maillot. Il a réservé un beau message d'adieu à ses supporters.

C'était une surprise au moment de l'annonce du départ de Renaud Emond, mais il va falloir s'y faire : le "phénix" de Sclessin s'est envolé pour Nantes. L'attaquant aura incarné les valeurs du club liégeois, comme il le souligne dans un post Instagram : "Mon parcours au Standard est à l'image de l'esprit de ce club que j'aime tant : rempli de toutes les émotions possibles", écrit Emond.

"Quelle chance d’avoir pu porter fièrement ce maillot pendant 4,5 saisons! J’ai grandi en tant qu’homme et en tant que footballeur. Les titres, les combats avec mes équipiers et les communions avec les meilleurs supporters de Belgique sont gravés à jamais dans ma mémoire", continue le Gaumais, qui conclut : "Un nouveau challenge m’attend mais une partie de mon cœur reste à Sclessin avec vous qui m’avez donné tellement de force et d’amour ! Vous allez tous me manquer et je ne vous oublierai jamais".