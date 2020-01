📷 Junior Malanda, cinq ans déjà : le monde du football n'oublie pas

Triste anniversaire : il y a cinq ans aujourd'hui, Junior Malanda nous quittait √† l'√Ęge de 20 ans.

Le 10 janvier 2015, Junior Malanda disparaissait à l'âge de 20 ans dans un tragique accident de voiture dans le Nord de l'Allemagne, où le Diablotin évoluait sous les couleurs de Wolfsbourg.

Un drame qui voyait disparaître l'un de nos joueurs les plus talentueux, que beaucoup pointaient comme un futur Diable Rouge, de la génération de ceux qui brillent de nos jours - mais qui voyait surtout disparaître un jeune homme apprécié de tous ceux qui avaient pu croiser sa route. Et qui lui rendent hommage ce 10 janvier 2020, 5 ans plus tard ...

Vijf jaar geleden verloren we de geweldige voetballer en fantastische mens, Junior Malanda.



We missen je. ‚̧ԳŹ pic.twitter.com/6OQGoWT8K0 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) January 10, 2020

C'était il y a cinq ans, et la famille LOSC ne t'oublie pas ūüôŹ



Junior Malanda, à jamais dans nos cœurs ‚̧#RIPJuniorMalanda pic.twitter.com/pujL8gEGdp — LOSC (@losclive) January 10, 2020