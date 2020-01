Christian Pulisic sera absent plusieurs semaines du côté de Chelsea

En plus des absences de Loftus-Cheek et d'Alonso, Frank Lampard a confirmé celle de Christian Pulisic. L'Américain sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines.

Il souffrirait d'une blessure aux adducteurs, contractée lors d'un entraînement avec Chelsea.

Cette saison, Pulisic a marqué six buts et distribué six passes décisives en 23 rencontres pour les Blues.

Lampard reports that Loftus-Cheek is still out for a while. Pulisic is out for a few weeks with a tendon injury suffered in training. Alonso is improving but won't be ready for tomorrow.#CHEBUR