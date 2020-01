Genk et/ou Anderlecht en playoffs 1? Franky Van der Elst donne son avis

La course aux playoffs 1 sera l'enjeu majeur de la deuxième partie de saison en Pro League.

S'il reste neuf journées au Cercle de Bruges pour rattraper son retard et sauver sa place en Pro League, il en reste autant aux Champions de Belgique et au club le plus titré du pays pour tenter d'accrocher un siège dans le top 6.

"Une bagarre jusqu'au bout"

Jouable, pour les Mauves qui accusent sept point de retard sur la sixième place? "Le match contre le Club de Bruges sera capital", estime Franky Van der Elst au micro de Sporza. "Anderlecht devra gagner ce match-là pour espérer finir dans le top 6, mais, à la fin je pense quand même qu'ils n'y seront pas."

L'ancien Blauw en Zwart donne, en revanche, plus de chance aux champions en titre, qui sont aussi mieux classés (huitièmes à trois points du top 6). "Mais ça sera une bagarre jusqu'à la dernière journée, avec Malines et Anderlecht. À moins que d'autres équipes devant ne s'écroulent", conclut-il.