"Le Standard doit repartir du bon pied à Malines"

Ce vendredi, la Jupiler Pro League reprendra ses droits avec une rencontre opposant le KV Malines au Standard de Liège pour le compte de la 22ème journée de championnat.

Le Standard se déplacera à l'AFAS Stadion vendredi pour y affronter le KV Malines. Soit un duel intéressant opposant le cinquième au sixième du classement. Un match certes important dans la course aux playoffs 1 mais aussi au niveau de la confiance côté liégeois. Le but est de bien démarrer l'année 2020.

"Une rencontre entre deux équipes proches l'une de l'autre au classement. C'est peut-être l'année ou jamais pour les PO1 côté malinois. Ils sont dans la dernière ligne droite, ils peuvent y parvenir. Ce n'était pas l'objectif initial en début de saison mais au fil des rencontres et des résultats, cela l'est devenu", explique Julien Gorius.

"Le Standard n'a pas bien terminé l'année 2019 : charges de travail, blessures et suspensions ont mis à mal la formation liégeoise. Il était nécessaire de couper cette spirale, de partir en stage et de se regénérer. Il faut repartir désormais du bon pied, je pense que les Rouches sont omnibulés par le fait de bien commencer l'année 2020. Le Standard a les qualités et le potentiel pour terminer sur le podium et embêter le Club de Bruges dans la course au titre", souligne l'ancien meneur de jeu.

Néanmoins, un déplacement à Malines n'est jamais évident. "Toujours compliqué pour les visiteurs même si cette saison, le Kavé enregistre de meilleurs résultats à l'extérieur qu'à la maison. Qui va prendre les clés du secteur offensif côté liégeois ? Oularé est l'attaquant le plus complet de l'effectif mais tiendra-t-il nonante minutes dans un match qui s'annonce intense ?", a conclu Julien Gorius.