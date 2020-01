Xavier Robert : "Toujours compliqué de se déplacer au FC Liège"

Ce dimanche après-midi (15H), le FC Liège accueillera la Louvière Centre à Rocourt pour le compte de la dix-huitième journée de D1 Amateurs.

La Louvière Centre a mal débuté l'année en s'inclinant 0-4 au Tivoli contre Dender le week-end dernier. Le promu ira croiser le fer avec le FC Liège ce dimanche. "Une rencontre importante pour les deux équipes qui comptent toutes les deux vingt points au classement. Nous avons subi une déconvenue samedi dernier, il faut savoir réagir désormais. Il y a toujours des hauts et des bas dans le football", nous explique Xavier Robert.

Le coach de La Louvière Centre sait que se déplacer à Rocourt n'est jamais évident. "Un déplacement très compliqué. Un effectif et un coach de qualité. Drazen Brncic est une personne de grande classe et fait déjà du bon boulot à Liège. Puis il y a le public du FC Liège. Des fans exigeants et chaleureux qui respirent la convivialité. Que de bons souvenirs au sein de ce stade. J'espère que nous assisterons à une belle rencontre entre deux équipes qui prônent un jeu vers l'avant", a souligné le technicien français.

Le promu louvièrois dresse un bilan honorable après dix-sept journées de championnat avec une treizième place et vingt points au compteur. "Nous sommes à un point du RWDM et à égalité de points avec le FC Liège, Dender et Dessel. Et nous sommes devant Tubize et le Lierse. C'est serré au classement, il faut donc engranger le plus de points afin d'assurer au plus vite notre maintien", précise le coach des Loups avant d'évoquer les récentes recrues venues renforcer la meute. "Trois bons joueurs qui vont apporter leur expérience à notre jeune équipe. Je ne sais malheureusement pas s'ils seront qualifiés pour le match de dimanche", a conclu Xavier Robert.