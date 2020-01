L'Atalanta surprise par la lanterne rouge

L'Atalanta clôturait la vingtième journée de Serie A ce lundi soir. Le club de Bergame recevait pour l'occasion la lanterne rouge, la SPAL.

Timothy Castagne n'a, une nouvelle fois, pas été sélectionné pour disputer ce match. La semaine passée, il n'avait déjà pas été repris lors de la défaite des siens en Coupe d'Italie. Cela ne s'est, à nouveau, pas très bien passé pour l'Atalanta.

Pourtant, Duvan Zapata donnait un assist pour Josip Ilicic qui ouvrait la marque au quart d'heure. En deuxième période, la SPAL a surpris les locaux en moins de six minutes. Andrea Petagna remettait les équipes à égalité avant que Matia Valoti fasse le 1-2 à l'heure de jeu. L'ancien du Racing Genk Malinovskyi est monté au jeu entre les deux goals encaissés.

Après une élimination en Coupe d'Italie, l'Atalanta laisse s'échapper la Roma et est maintenant seule à la cinquième place. La SPAL, quant à elle, respire un peu. Elle n'est plus la lanterne rouge mais se retrouve toujours dans la zone de relégation, en compagnie de Brescia et du Genoa.