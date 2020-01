🎥 Leandro Trossard, à nouveau décisif ce week-end: "Toujours content quandn on peut aider l'équipe"

Blessé en début de saison, Leandro Trossard est en train de trouver son rythme en Angleterre.

Leandro Trossard monte en puissance du côté de Brighton & Hove Albion et il l’a démontré en inscrivant son troisième but de la saison, samedi, contre Aston Villa. "On est toujours content quand on peut marquer et aider l’équipe. C’était un très bon moment pour moi, mais, malheureusement, nous avons pas pu en profiter pour garder les points", regrette-t-il.

Un match important à Bournemouth

Mais Leandro Trossard a déjà tourné la page du partage concédé ce week-end et pense à la suite. "Nos performances sont bonnes, nous avons une autre rencontre importante, mardi, et nous allons tout faire pour prendre les trois points", insiste l'ancien Genkois.

15es de Premier League, avec trois points d’avance sur le premier relégable, Birghton et Trossard affronteront un autre candidat à la relégation, Bournemouth, mardi soir.