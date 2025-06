Un ancien du Standard franchit un cap dans sa reconversion : "Casser l'image des sportifs qui restent dans une case"

Quinz ans après avoir raccroché les crampons, Olivier Dacourt est désormais réalisateur. Son premier film sort ce mercredi.

Comme de coutume, le mercredi est synonyme de sortie des derniers films du moment. Et si nous vous parlons aujourd'hui de "Sur la route de papa", c'est parce que le long-métrage est cosigné par une ancienne figure de notre Pro League, Olivier Dacourt.

L'ancien international français, notamment passé par Everton, l'AS Roma, Leeds ou encore l'Inter Milan, avait mis un terme à sa carrière en 2010, après quelques derniers mois passés au Standard.

Depuis, l'ancien milieu de terrain s'est reconverti en tant que réalisateur. Et cela se passe plutôt bien. Après plusieurs court-métrages et quatre documentaires, il cosigne son premier film "Sur la route de papa", qui sort aujourd'hui au cinéma.

Une intrigue familiale

L'histoire raconte le trajet imprévu d'un père de famille contraint d'emmener sa mère au Maroc, en compagnie de sa femme et de leurs deux enfants. Tout ce petit monde embarque à bord d'une vieille R21 Nevada. Le périple dans cette voiture exiguë va permettre au personnage principal de renouer avec les traditions familiales sur cette route qu'il empruntait autrefois tout petit avec son père décédé.

Olivier Dacourt se montre fier de ce premier film : "J'avais envie de casser cette image où on a été sportifs et on doit rester dans cette case. Et comme je suis un peu atypique, j'ai envie de montrer qu'on est capable de faire autre chose", explique-t-il au journal Le Parisien.