Les bonnes affaires de Marc Wilmots : le Standard se sert sur les ruines du KV Courtrai

Le Standard est en train de reconstruire son noyau à moindre frais. Marc Wilmots a repéré les bonnes affaires parmi les descendants !

Il y a déjà de longues semaines de cela, nous écrivions un article au sujet du KV Courtrai, relégué en Challenger Pro League. En effet, selon nous, plusieurs Kerels méritaient mieux que de basculer dans l'antichambre de l'élite, et étaient donc des affaires à saisir pour les clubs de Jupiler Pro League.

Parmi ces bonnes affaires, nous mentionnions entre autres l'expérience de Lucas Pirard, la qualité de Marco Ilaimaharitra qui commençait à retrouver du rythme et le talent pur et prometteur de Nayel Mehssatou, polyvalent et auteur de gros Relegation Playoffs. "Mehssatou est une affaire à saisir pour beaucoup de clubs de Pro League !", écrivions-nous.

Ce serait bien sûr prétentieux de croire que Marc Wilmots a lu notre article : c'était une analyse franchement simple, car Courtrai a été relégué malgré un noyau objectivement assez qualitatif. Mais cela prête à sourire de voir que tous trois vont signer au Standard de Liège cet été.

Lucas Pirard, une doublure d'expérience

Pirard n'arrive probablement pas pour être n°1 : la retraite officialisée de Laurent Henkinet lui permet de prendre, un peu contre toute attente, un rôle de doublure derrière - pour l'instant - Mathieu Epolo. Mais là encore, Wilmots amène un ancien de la maison, à l'image positive et immédiatement opérationnel. Pour zéro euro, on a vu pire.

Marco Ilaimaharitra a intérêt à retrouver son niveau

Le risque est peut-être pris en amenant Marco Ilaimaharitra. Là encore, pas sur le plan financier : l'international malgache est lui aussi gratuit, et sur papier, un joueur de son expérience sans débourser un seul euro, c'est du pain bénit pour un club comme le Standard. Mais Ilaimaharitra n'a pas retrouvé son meilleur niveau à Courtrai et, à Charleroi, il donnait déjà l'impression de stagner durant ses derniers mois.

Intrinsèquement, il sera peut-être le meilleur Rouche, mais encore faut-il le rappeler balle au pied. Et surtout, Marco Ilaimaharitra est l'ancien capitaine du Sporting Charleroi, rival viscéral : lors des chocs wallons, il n'était jamais le dernier à mettre le pied et à chauffer l'ambiance. Sclessin peut-il lui pardonner ? Il faudra être solide...

Nayel Messahtou, la vraie bonne pioche

Le troisième larron venu du Stade des Eperons d'Or est clairement le plus joli coup. Nayel Mehssatou était vu comme un grand talent dans le RSC Anderlecht de Vincent Kompany dont le credo était "In youth we trust", mais comme beaucoup de jeunes Mauves à l'époque (Noah Sadiki en tête), sa polyvalence lui a été préjudiciable.

Le KV Courtrai en a profité, et a tiré le meilleur de cette polyvalence : en 108 matchs pour les Kerels, Mehssatou en a joué 31 en milieu central, 26 au milieu droit, 18 au back droit, un en ailier droit offensif, 16 sur le flanc gauche, et même 4 en défense centrale. Résultat : 8 caps avec le Chili, une valeur de 2,2 millions sur le marché des transferts et des Relegation Playoffs de feu (4 buts en 6 matchs) brassard au bras. Joli coup !