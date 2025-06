Officiel ! Le troisième renfort estival du Standard : "Un mélange d'émotions et de souvenirs"

Comme pressenti, Lucas Pirard a signé au Standard. Il revient dans son club formateur en tant que deuxième gardien.

Le mercato s'accélère au Standard. Parallèlement à l'arrivée aussi inattendue qu'imminente de Marco Ilaimaharitra, les Rouches ont finalisé le transfert de Lucas Pirard. Le gardien n'accompagnera pas Courtrai en D1B, il était déjà proche de revenir au Standard .

Pirard connaît bien le club pour y avoir été formé dès ses 14 ans. Il a ensuite transité par Lommel, Waasland-Beveren, Saint-Trond, l'Union et Courtrai.

Un enfant de la maison

"Je suis très fier de revenir au Standard de Liège. C’est un mélange d’émotions et de souvenirs car c’est ici que tout a réellement commencé pour moi. Grâce à l’expérience acquise durant mon parcours, je me sens prêt à aider mon club formateur et à lui rendre tout ce qu’il m’a apporté et qui fait en partie l’homme et le joueur que je suis aujourd’hui", explique-t-il dans le communiqué officiel.

Un enthousiasme partagé par Marc Wilmots : "Nous avions besoin d’un deuxième gardien expérimenté, de qualité et capable de répondre présent dès que le coach fera appel à lui. Avec son professionnalisme et ses compétences, Lucas a toujours su se montrer à la hauteur dans tous les clubs de D1 où il est passé, sans oublier que c’est en plus un enfant de la maison".

Laurent Henkinet raccrochant les gants pour intégrer le staff, Lucas Pirard sera donc là pour accompagner et concurrencer Matthieu Epolo. Lui qui n'avait pas eu l'occasion de disputer le moindre match officiel en Rouche fera-t-il bientôt ses débuts...un peu plus tard que prévu dans son club formateur ?