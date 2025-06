Il n'y a pas que Kaminski : Anderlecht piste un espoir du Barca

Anderlecht va-t-il se trouver un nouveau gardien durant ce mercato ? Malgré l'excellente saison de Colin Coosemans, la direction a plusieurs noms en tête.

Alors que cela semblait être la priorité il y a un an, le poste de gardien de but est désormais loin d'être un problème à Anderlecht depuis que Colin Coosemans a rassuré tout le monde. Et pourtant, le Sporting cherche à s'y renforcer.

Nous vous en parlions il y a une semaine, les Bruxellois cherchent à faire revenir Thomas Kaminski...qui était pourtant cité avec insistance au Standard précédemment.

Relégué en League One avec Luton, l'ancien gardien du Sporting veut revenir en Belgique. Sa famille y vit, et il a récemment fait construire une maison en région bruxelloise. Il connaît bien le club, Anderlecht a donc une vraie carte à jouer.

L'alternative Astralaga

Mais la direction garde d'autres pistes à l'esprit. Parmi celles-ci, Sacha Tavolieri soulève le nom d'Ander Astralaga. Il s'agit d'un portier espagnol de 21 ans appartenant au FC Barcelone.

Cette saison, Astralaga a alterné entre une place de titulaire au sein de l'équipe réserve et le banc de l'équipe première. Il est ainsi apparu 26 fois sur la feuille de match cette saison, dont six fois en Ligue des Champions. Le plan du Barca semblait être de prêter l'ancien international U19 en deuxième division espagnole, Anderlecht se mêlera-t-il au dossier pour lui faire changer de destination ?