Marco Ilaimaharitra est Rouche ! "Quand le Standard m'a proposé ce nouveau challenge..."

Comme annoncé cette après-midi, Marco Ilaimaharitra est bel et bien un joueur du Standard. L'ancien milieu de terrain de Charleroi débarque à la surprise générale.

Quand Marco Ilaimaharitra a été annoncé au Standard dans la journée, la nouvelle a d'abord paru farfelue tant son passé carolo et son attitude vis-à-vis des supporters rouches semblaient incompatibles avec un séjour à Sclessin.

Mais dans le foot, il ne faut jamais dire jamais. Ilaimaharitra a donc bel et bien signé en bords de Meuse, s'engageant avec les Rouches pour deux ans, avec une saison supplémentaire en option.

Il retrouve Sclessin, cette fois du bon côté. L’international malgache a signé jusqu’en 2027 (+ 1 saison en option). Bienvenue à Liège, Marco. 🔴⚪️



Il retrouve Sclessin, cette fois du bon côté. L'international malgache a signé jusqu'en 2027 (+ 1 saison en option). Bienvenue à Liège, Marco.

Les supporters de Charleroi apprécieront

La nouvelle recrue assume son choix : "Quand le Standard m’a proposé ce nouveau challenge, de nombreux souvenirs sont revenus dans ma mémoire, notamment l’atmosphère particulière des matches à Sclessin et l’incroyable ferveur des supporters du club liégeois. Je me suis alors dit que la possibilité de vivre tout cela en étant du côté rouche se présentait à moi et j’ai décidé de saisir cette opportunité".

Marc Wilmots sait toute la sensibilité autour du transfert mais s'en réjouit : "Tout le monde en Belgique connait les qualités de Marco. Calme, solide techniquement et capable d’imposer son impact dans l’entrejeu, il va apporter sa grande expérience à l’équipe et renforcer l’équilibre du groupe. Son leadership et son intelligence de jeu seront également des atouts indéniables".

Marco Ilaimaharitra débarque ainsi gratuitement de Courtrai, lui qui avait passé six mois sans club avant de tenter d'aider (en vain) de sauver les Kerels la saison dernière.