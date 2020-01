Mea culpa dans le clan anversois: "Ca ne peut pas arriver"

Exclu en tout début de rencontre, il a mis son équipe dans une position délicate.

Un but concédé sur penalty après trois minutes de jeu, la partie avait très mal commencé pour l'Antwerp au Cercle de Bruges. Et la situation s'est encore empirée cinq minutes plus tard, avec l'exclusion de Wesley Hoedt.

Une rencontre à "oublier"

Et le Néerlandais plaide coupable. "Au niveau auquel je veux prester, ça ne peut pas arriver", reconnaît-il au micro de Sporza. "Et même sur la phase qui amène le penalty, nous n'étions pas attentifs derrière", ajoute-t-il.

Exclu, le défenseur central a tout de même assisté au coup de force de ses partenaires qui ont fini par renverser le Cercle. "Mes compliment s à mes partenaires, ça montre que notre mentalité est là. Mais, pour le reste, nous devons très vite oublier cette rencontre", conclut-il.