Officiel : Un joueur du Real Madrid file en prêt au Bayern Munich

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, et ce mercredi, le club bavarois a officialisé l'arrivée de sa nouvelle recrue.

Alvaro Odriozola est prêté par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison au Bayern Munich. Le back droit âgé de 24 ans, qui n'a disputé que cinq matchs toutes compétitions confondues avec la Casa Blanca cette saison, bénéficiera probablement d'un temps de jeu plus régulier au Bayern, qui avait besoin d'un arrière droit.

En effet, Hansi Flick, l’entraîneur intérimaire devenu titulaire au moins jusqu’à la fin de la saison, considère Joshua Kimmich comme un élément très important du milieu de terrain et Benjamin Pavard comme un défenseur central.

Le président Karl-Heinz Rummenigge s’est également exprimé sur les raisons de cette venue. "Après des discussions internes, nous avons décidé de répondre à la demande de notre entraîneur-chef Hansi Flick pour un renfort défensif et avons décidé ensemble pour Álvaro Odriozola. Nous sommes très heureux de cette signature et remercions les dirigeants du Real Madrid pour les discussions très amicales et coopératives", peut-on lire dans le communiqué bavarois.