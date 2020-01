Cardiff dépose plainte contre X dans l'affaire Sala et veut mettre au clair les responsabilités de Nantes

L'affaire Sala n'est pas encore terminée. Le club de Cardiff, où avait signé l'Argentin avant de disparaître tragiquement dans le crash de son avion, a décidé de déposer plainte contre X ...

Quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans le dossier Emiliano Sala ? Au-delà du deuil, et un an après le drame, c'est ce que Cardiff City veut tenter de déterminer. D'après L'Equipe, le club gallois aurait décidé de porter plainte contre X, une action en justice principalement dirigée contre le FC Nantes et le président Waldemar Kita. "Le FC Nantes et ses dirigeants se sont rendus complices du délit en ayant délibérément recours aux services d'intermédiaires dont ils ne pouvaient ignorer qu'ils exerçaient illégalement", estime Me Antoine Vey, conseil de Cardiff.

Homicide involontaire ?

"S'il venait à être établi que les dirigeants du FC Nantes étaient non seulement informés du vol mais également du fait que Willie McKay avait pour habitude de fréter des vols commerciaux sans habilitation, ils pourraient alors se voir reprocher des faits d'homicide involontaire et de complicité de délit", conclut l'avocat.