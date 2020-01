Un cador italien va rendre hommage à Kobe Bryant

Kobe Bryant était l’un des plus grands supporters de l’AC Milan. Le basketteur américain, décédé tragiquement dans un crash d’hélicoptère dimanche soir, vouait une grande admiration pour les Rossoneri.

Le club lombard ne l'a pas oublié. Ce mardi à l’occasion du match de quart de finale de la Coupe d'Italie contre Torino, il est prévu de lui rendre hommage et honorer comme il se doit sa mémoire. Les Rossonerri envisagent même d’employer les grands moyens pour dire adieu à celui qui était surnommé "Black Mamba".

Pendant la rencontre, les joueurs vont arborer un brassard noir, en signe de deuil. Avant le coup d’envoi du match, une minute de silence sera également respectée en hommage à l’ancienne star des Los Angeles Lakers.

In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu