Quel coach pour remplacer Walem chez les Espoirs ? Différents profils sont disponibles

Johan Walem a pris tout le monde au dépourvu en annonçant son départ de la Fédération pour devenir sélectionneur de Chypre. Un beau challenge qui laisse les Espoirs sans coach. Quels sont les candidats successeurs ? Tour d'horizon des profils envisageables ...

Gert Verheyen

L'ancien Diable Rouge a de l'expérience au plus haut niveau avec le KV Ostende mais a surtout dirigé la Belgique U19 de 2013 à 2018 et connaît donc parfaitement le fonctionnement de la RBFA. Actuellement libre, il semble présenter le profil idéal puisque les U19 qu'il a pu diriger à la fin de son bail sont pour beaucoup les U21 actuels : Verheyen retrouverait ainsi entre autres Sebastiaan Bornauw, Mike Trésor Ndayishimiye, Daouda Peeters, Sieben Dewaele, Francis Amuzu ou encore Loïs Openda.

Jacky Mathijssen

L'actuel sélectionneur des U19 est également un candidat plausible et on se doute que Jacky Mathijssen, qui semble avoir trouvé un plaisir en équipes de jeunes qu'il ne trouvait peut-être plus en club, a des ambitions. La transition d'une génération à une autre pourrait être facilitée en faisant "monter" Mathijssen d'une catégorie, mais présente un défaut : cela ne fait que "décaler" le problème, puisqu'il faudrait alors ... trouver un nouveau sélectionneur pour les U19, qui sont actuellement en pleines qualifications pour l'Euro 2019, le tour élite débutant en mars prochain ... soit une échéance importante et assez courte.

Felice Mazzù

Un nom un peu sorti de notre chapeau mais qui pourrait valoir la peine d'être étudié : l'ancien entraîneur du Sporting Charleroi et du Racing Genk est libre, a faim et est réputé pour son contact humain. S'il n'a pas encore pu faire ses preuves en termes de travail avec les jeunes, la faute à un réservoir assez faible à Charleroi, il dispose d'une énorme expérience du plus haut niveau. Qui plus est, un poste à moindre exposition médiatique, où l'humain primerait, peut correspondre à ce dont aurait besoin Mazzù après un passage éprouvant à Genk.

Hein Vanhaezebrouck

Lui aussi est libre et sans poste depuis longtemps désormais. Son style de jeu, le nombre de jeunes avec lesquels il a pu travailler et son expérience du plus haut niveau : tout pourrait en faire un sélectionneur de premier plan. VHZB avait déclaré en début de saison qu'il ne pensait pas reprendre de poste en club tout de suite, préférant se consacrer à sa famille ; là encore, un job de sélectionneur pourrait donc être une solution hybride intéressante. Reste le financier : on sait que la fédération paie moins qu'un grand club belge. Et, bien sûr, l'absence d'expérience en tant que sélectionneur ...

Ariel Jacobs

L'ancien coach du RSCA est déjà dans les petits papiers de la Royal Belgian FA : Jacobs était cité récemment pour reprendre le rôle de directeur technique, toujours vacant après que Roberto Martinez ait annoncé la fin de son cumul en vue de l'Euro 2020. Et Ariel Jacobs, ancien sélectionneur des Espoirs lui-même (il y a ... 30 ans !) et actuellement responsable de la commission jeunesse de la Pro League, a toujours fait du football de jeunes et du travail au sein de la fédération une facette non-négligeable de sa carrière. Et si l'appel du terrain était le plus fort ?