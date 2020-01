Officiel : Sander Berge quitte Genk et devient le transfert sortant le plus cher de JPL

Sheffield United a battu son record de transfert en s’attachant les services de Sander Berge. Le promu a déboursé 26 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain international norvégien (20 sélections).

Le joueur de 21 ans a signé un contrat de quatre ans et demi à Bramall Lane. Il devient le transfert sortant le plus cher de Jupiler Pro League devant Youri Tielemans (25 millions d'euros) et Wesley Moraes (25 millions d'euros).

"J’ai senti que c’était la bonne chose à faire, cela a toujours été un rêve de jouer en Premier League", a déclaré Berge. "Je suis prêt à contribuer à l’équipe. (…) Le fait que je sois le transfert record du club montre la confiance que l’on a en moi. Je suis impatient de rendre la pareille sur le terrain", a lâché le Norvégien.

United have once again smashed the club's transfer record to secure the services of a highly-rated Norwegian international midfielder on a long-term contract. Sander Berge has penned a four-and-a-half-year deal at Bramall Lane. An undisclosed fee has been agreed ✍️

"I'm proud to be standing here in Sheffield United colours, to come here to the best league in the world to such a strong side is perfect. They were the only club for me"



Sander Berge speaks for the first time as a Blade 👇 pic.twitter.com/pWfkarjsJs