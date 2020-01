Vercauteren un peu blasé : "Les blessés ? Je devrais tenir une liste, j'en oublie ..."

Comme trop souvent, Frank Vercauteren a dû commencer sa conférence de presse par un point infirmerie.

Frank Vercauteren a beau avoir pris trois points au Cercle de Bruges, il ne vit pas une semaine des plus tranquilles, entre le niveau de jeu alarmant montré au Jan Breydel et une préparation compliquée par de nombreuses absences. "Nous avons donné l'entraînement avec 14 joueurs. Pas de Sambi, pas de Colassin, Luckassen et Kompany n'ont pas fait tout l'entraînement, Nasri est malade, Amuzu est malade ... Et j'en oublie", déplore l'entraîneur du RSCA.

"Ceci sans compter les blessés de longue date comme Verschaeren, Najar, Gerkens .... Bien sûr, nous ne sommes que jeudi", relativise-t-il. "Aucun de tous ceux que j'ai cités n'est forfait pour dimanche, on verra comment les choses évolueront, mais c'est la situation au moment où je vous parle". Et Anthony Vanden Borre ? "Ah, oui, lui aussi. Anthony a une déchirure musculaire et sera absent quelques semaines. J'en oublie, je devrais peut-être tenir une liste", grince Vercauteren.