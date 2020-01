Retour aux sources pour Gareth Bale ?

Gareth Bale serait-il devenu un poids pour le noyau madrilène ? D'après l'agent du joueur gallois, pas question d'un départ. Mais tout le monde n'est pas de cet avis.

The Times, par exemple, affirme que Tottenham serait en train de tenter le coup. José Mourinho verrait en effet d'un bon oeil le retour de la star galloise. Malgré son salaire de 600.000 euros... par semaine au Real Madrid, la presse britannique semble convaincue qu'un départ est envisageable.

Si cela venait à se confirmer au cours de cette dernière journée de mercato, Gareth Bale pourrait faire son retour à Londres plus de six ans plus tard. En 203 matchs, l'attaquant de 30 ans avait inscrit 56 buts et donné 58 passes décisives pour les Spurs.