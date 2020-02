Le noyau de Genk pour défier Charleroi : avec les deux dernières recrues !

Le Racing Genk pourra compter sur les deux joueurs arrivés cette semaine contre les Zèbres.

Pas de grande surprise dans le noyau convoqué poar Hannes Wolf pour le match de samedi soir contre Charleroi. Désormais privé de Ianis Hagi et de Sander Berge, partis cette semaine, en Angleterre et en Ecosse, le coach allemand fait appel pour la première fois à Eboue Kouassi et à Thomas Didillon, qui sera titulaire dans les buts. Le jeune Elias Sierra intègre également le groupe.