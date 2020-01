Coucke ou Didillon? Hannes Wolf a tranché avant Charleroi!

Thomas Didillon retrouvera directement du temps de jeu avec Genk.

Condamné au banc des remplaçants depuis le début de la saison avec Anderlecht, Thomas Didillon avait accepté de relever le défi limbourgeois avec une intention précise: jouer. Son souhait sera exaucé dès ce week-end.

Le Français prendra place entre les perches, contre Charleroi, comme le confirme Hannes Wolf à Sporza. "Nous avons pris cette décision parce que Gaëtan Coucke est encore très jeune. Il a déjà joué plus de matchs que prévu cette saison et Thomas est un gardien expérimenté qui a été numéro 1 à Anderlecht, à Metz et avec les espoirs français."