Burnley, en forme, accroche les Gunners

Avant le duel tant attendu entre Tottenham et Manchester City, Burnley et Arsenal ouvraient le bal en Premier League ce dimanche après-midi.

En championnat, Burnley restait sur deux bons résultats : une victoire 2-1 contre Leicester et une autre historique à Old Trafford remportée sur le score de 0-2. Ce dimanche, Burnley a de nouveau embêté son adversaire du jour, à savoir les Gunners. Aucune équipe n'a su inscrire un but et nous sommes donc restés sur un véritable match nul (0-0).

Dans le jeu, le match fut équilibré : les Gunners ayant la possession, mais Burnley tirant le plus au goal. Tout comme ce dimanche, les deux équipes n'arrivent toujours pas à se départager au classement. Elles sont dixièmes et onzièmes avec 31 points.