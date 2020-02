Daniel Maldini, troisième de la famille à porter le maillot de l'AC Milan

C'est quelque chose d'assez rare qui s'est déroulé lors de la rencontre entre l'AC Milan et le Hellas Vérone ce dimanche. Dans les toutes dernières minutes de la partie, Daniel Maldini a fait sa première apparition sous le maillot rossoneri. Il devient le troisième de la génération Maldini à évoluer pour l'AC.

Cesare Maldini fut le premier de la famille à évoluer pour l'AC Milan. Le grand-père de Daniel a notamment remporté la première Coupe des Champions de l'histoire du club (Ligue des Champions actuelle). Il y a évolué entre 1954 et 1965. Cesare Maldini est décédé en 2016.

Ensuite est arrivé Paolo Maldini, une des légendes du club lombard avec 902 apparitions sous le maillot du club ainsi que, entre autres, sept titres et cinq Ligues des Champions. Il possède l'un des plus gros palmarès de dans le monde du football. Paolo, qui est le père de Daniel, est actuellement le directeur technique des Rossoneris.

Contrairement à Cesare et Paolo, Daniel est un joueur offensif. Il avait été intégré au noyau A cet été. A seulement 18 ans, le jeune joueur a encore le temps d'imiter ses ancêtres et de devenir à son tour une légende du club de San Siro.

