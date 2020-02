🎥 Le beau geste de Joaquín, l'icône du Betis, envers cette supportrice de 80 ans

Le joueur de 38 ans est revenu jouer pour son club de formation après ses passages à Valence, Malaga et à la Fiorentina. Malgré plus de 370 sélections au profit des Verts & Blancs, Joaquín n'en a pas encore terminé avec le football vu qu'il vient de prolonger son contrat.

Et l'ailier a saisi l'occasion pour revenir sur une promesse faite à une supportrice du club âgée de 80 ans.

Pour mieux comprendre, il faut remonter au 8 décembre. Le Betis battait Bilbao 3-2, avec un triplé de... Joaquín. Au terme de la rencontre, le joueur est averti qu'une supportrice l'attendait pour lui demander son maillot. Une demande qu'il décline en s'excusant, lui expliquant qu'il souhaite garder ce maillot très spécial à ses yeux pour une bonne raison : "Je ne marquerai plus jamais de triplé."

Toutefois, Joaquín n'a pas manqué de convier la dame au stade pour célébrer sa prolongation de contrat juste avant la rencontre face à la Real Sociedad le 19 janvier. Une initiative qui a bien sûr ému la dame, et Joaquín qui n'a pas oublié sa promesse. La classe.

A captain always keeps his promises ūüéĀūüĎĶūüėĘ@joaquinarte pic.twitter.com/Ge8BmWegSi