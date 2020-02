L'Union Saint-Gilloise officialise déjà un transfert pour la saison prochaine !

L'Union Saint-Gilloise a annoncé l'arrivée, en vue de la saison prochaine, d'un international espoirs marocain.

Abdelmounaim Boutouil (21 ans) portera les couleurs de l'Union Saint-Gilloise à partir de la saison 2020-2021, a annoncé le club ce lundi après-midi. Défenseur central gauche international espoirs, Boutouil signe pour trois saisons et demi et arrive en provenance du FAR Rabat, où il a été formé.