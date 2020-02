Thomas Tuchel s'exprime sur le "cas" Mbappé

Kylian Mbappé a défrayé la chronique ce week-end en s'énervant sur son entraîneur au moment de sa sortie alors que le score était de 5-0. Thomas Tuchel a voulu dégoupiller la situation.

Certains, notamment le célèbre analyste et chroniqueur Pierre Ménès, avaient affirmé après l'incident que la relation entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel était houleuse et que les tensions constatées en étaient le reflet. "Ce n'est pas personnel entre Kylian et moi. C'est quelque chose qui arrive entre un joueur et son entraîneur", a relativisé le coach du PSG en conférence de presse dans des propos relayés par L'Equipe.

"Je suis triste qu'après une performance extraordinaire, on ne parle pas du match. On a donné l'occasion de parler d'autres choses. Mes choix sont uniquement sportifs, certains joueurs comme Edinson Cavani sont sur le banc. Les changements, c'est la même chose et les joueurs comprennent", ajoute Tuchel. "Pablo Sarabia, Edinson Cavani méritent de monter. Si j'ai peur que Mbappé se rapproche du Real à cause de ça ? Je ne peux pas penser qu'il pense ça. Ce n'est pas une crise et je ne suis énervé sur personne. Nous ne sommes pas toujours d'accord, c'est normal".