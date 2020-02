Cette fois Haaland n'a pas suffi, le Borussia et ses Belges éliminés en Coupe d'Allemagne

La nouvelle coqueluche norvégienne du Borussia a pourtant encore fait trembler les filets.

Fin de série pour Dortmund. Le Borussia restait sur trois succès (avec cinq buts inscrits à chaque fois), mais a fini par tomber en huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne. Avec Thorgan Hazard et Axel Witsel au coup d'envoi, Dortmund était mené 2-0 par le Werdre de Brême à la pause suite à des buts de Selke et Bittencourt.

Monté à la pause, Erling Haaland a réduit le score à 20 minutes du terme (son huitième but en quatre matchs avec le Borussia), mais le Werder a repris le large dans la foulée via Rashica. Giovanni Reyna a rendu espoir au Borussia à 12 minutes du terme, mais ça n'a pas suffi. C'est le Werder qui s'impose et qui verra les quarts de finale (3-2).